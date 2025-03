De Euronews en español

Segundo as autoridades, as alterações climáticas provocaram um aumento global das temperaturas no planeta que levou a que as condições meteorológicas afetassem o nível dos reservatórios andinos da Venezuela, infraestruturas vitais para a produção de eletricidade.

PUBLICIDADE

Trabalhar menos para economizar água. Esta é a medida adotada pelas autoridades venezuelanas devido à escassez de recursos hídricos no país. Assim, devido à seca que afetou os níveis de água nos reservatórios utilizados para gerar eletricidade na região andina, o Ministério da Energia Elétrica da Venezuela informou que, a partir desta segunda-feira e durante as próximas semanas, as instituições governamentais venezuelanas reduzirão o seu horário de trabalho.

Como resultado desta decisão, os funcionários das instituições públicas, incluindo os gabinetes dos presidentes de câmara, os gabinetes dos governadores, os ministérios e os ramos do governo, trabalharão das 08:00 às 12:30, hora local. Além disso, foi anunciada a implementação de um regime de trabalho denominado "1x1", que consiste num dia de trabalho seguido de um dia de descanso.

De acordo com as autoridades, as alterações climáticas provocaram um aumento global no planeta, o que gerou condições meteorológicas que têm um impacto no nível dos reservatórios andinos da Venezuela, infraestruturas vitais para a produção de eletricidade.

Related Voos de deportação dos EUA para a Venezuela retomam após acordo

Ação governamental com o apoio dos cidadãos

A partir de agora, durante os dias úteis, os funcionários públicos apoiarão o reforço das chamadas "Salas de Autogestão Comunal", num esforço para consolidar os circuitos municipais como pilares fundamentais do poder popular.

Para que a gestão da água seja eficaz, o governo incentiva os cidadãos a apoiarem as suas medidas, tentando ajustar a temperatura dos aparelhos de ar condicionado para 23°C, aproveitar a luz natural e desligar os equipamentos eletrónicos quando não estiverem a ser utilizados.

Os problemas de eletricidade não são novos na Venezuela. A 30 de agosto, o país viveu o apagão mais longo desde 2019, quando o país enfrentou vários dias sem eletricidade devido a uma falha no sistema elétrico que afetou Caracas e os 23 estados do país sul-americano. Muitas regiões distantes da capital registam problemas constantes no fornecimento de eletricidade. Esta é uma questão que é usada por uns e por outros para censurar as diferentes forças políticas da nação.