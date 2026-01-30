Departamento de Justiça divulga três milhões de documentos de Epstein

O Departamento de Justiça anunciou na sexta-feira que vai divulgar mais registos dos seus processos de investigação sobre Jeffrey Epstein, retomando as divulgações ao abrigo de uma lei que pretende revelar o que o Governo sabia sobre os abusos sexuais de raparigas por parte do milionário financeiro.

O procurador-geral adjunto Todd Blanche afirmou que o departamento ia divulgar mais de três milhões de páginas de documentos, bem como mais de 2.000 vídeos e 180.000 imagens.

Os ficheiros, publicados no site do departamento, incluem alguns dos vários milhões de páginas de registos que, segundo as autoridades, foram retidos numa primeira divulgação de documentos em dezembro.

Foram divulgados ao abrigo da Lei da Transparência dos Ficheiros Epstein, a lei promulgada após meses de pressão pública e política que exige que o governo abra os seus ficheiros sobre o falecido financeiro e a sua confidente e antiga namorada, Ghislaine Maxwell.

"A divulgação de hoje marca o fim de um processo muito exaustivo de identificação e análise de documentos para garantir a transparência para o povo americano e o cumprimento da lei", disse Blanche numa conferência de imprensa em que anunciou a divulgação.

O procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, ouve o presidente Donald Trump falar na sala de jantar do Estado na Casa Branca, 8 de outubro de 2025 AP Photo

Depois de não ter cumprido o prazo de 19 de dezembro estabelecido pelo Congresso para a divulgação de todos os ficheiros, o Departamento de Justiça disse que encarregou centenas de advogados de analisar os registos para determinar o que precisa de ser omitido para proteger as identidades das vítimas de abuso sexual.

Entre os materiais que estão a ser retidos encontra-se informação que poderia pôr em risco qualquer investigação em curso ou expor a identidade de pormenores pessoais de potenciais vítimas. Todas as mulheres, com exceção de Maxwell, foram excluídas dos vídeos e imagens que serão divulgados na sexta-feira, disse Blanche.

O número de documentos sujeitos a revisão aumentou para cerca de seis milhões, incluindo duplicados, informou o departamento.

O Departamento de Justiça divulgou dezenas de milhares de páginas de documentos pouco antes do Natal, incluindo fotografias, transcrições de entrevistas, registos de chamadas e registos judiciais. Muitos deles já eram públicos ou estavam fortemente censurados.

Esses registos incluíam registos de voo anteriormente divulgados que mostravam que Donald Trump viajou no jato privado de Epstein nos anos 90, antes de se desentenderem, e várias fotografias do antigo presidente Bill Clinton.

Nem Trump, um republicano, nem Clinton, um democrata, foram publicamente acusados de irregularidades relacionadas com Epstein e ambos afirmaram que não tinham conhecimento de que ele abusava de raparigas menores de idade.

No mês passado, foram também divulgadas as transcrições dos testemunhos de agentes do FBI que descreveram entrevistas com várias raparigas e jovens que afirmaram ter sido pagas para praticar atos sexuais para Epstein.

Uma secretária com uma gaveta aberta e fotografias durante uma busca à casa de Jeffrey Epstein em Nova Iorque, 6 de julho de 2019 AP Photo

Epstein suicidou-se numa cela da prisão de Nova Iorque em agosto de 2019, um mês depois de ter sido acusado de tráfico sexual a nível federal.

Em 2008 e 2009, Epstein cumpriu pena de prisão na Florida depois de se ter declarado culpado de solicitar a prostituição a menores de 18 anos.

Na altura, os investigadores tinham reunido provas de que Epstein tinha abusado sexualmente de raparigas menores de idade na sua casa em Palm Beach, mas o gabinete do procurador dos EUA concordou em não o processar em troca da sua confissão de culpa em acusações estaduais menores.

Em 2021, um júri federal de Nova Iorque condenou Maxwell, uma socialite britânica, por tráfico sexual, por ter ajudado a recrutar algumas das suas vítimas menores de idade.

Está a cumprir uma sentença de 20 anos de prisão no Texas, depois de ser transferida de uma prisão federal na Florida. Maxwell nega qualquer irregularidade.

Um exemplar do livro de Virginia Roberts Giuffre numa prateleira de uma loja Barnes & Noble em Baltimore, 21 de outubro de 2025 AP Photo

Os procuradores norte-americanos nunca acusaram mais ninguém de ter abusado de raparigas, mas uma das vítimas, Virginia Roberts Giuffre, acusou Epstein em processos judiciais de lhe ter arranjado encontros sexuais, aos 17 e 18 anos, com vários políticos, titãs do mundo dos negócios, académicos de renome e outros, que negaram as suas alegações.

Entre as pessoas que acusou encontra-se André Mountbatten-Windsor, anteriormente conhecido como príncipe André, a quem foram retirados os títulos reais. André negou ter tido relações sexuais com Giuffre, mas resolveu o seu processo por uma quantia não revelada.

Giuffre suicidou-se na sua quinta na Austrália no ano passado, aos 41 anos.