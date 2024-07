Os mercados financeiros recuperaram no ano passado, após uma queda em 2022, aumentando o património líquido mundial em mais de 4%. O crescimento na Europa Ocidental foi ligeiramente mais moderado em termos de património financeiro.

PUBLICIDADE

O valor dos ativos em todo o mundo cresceu para 477 mil milhões de dólares (441 biliões de euros) em 2023, de acordo com o relatório sobre a riqueza global deste ano do Boston Consulting Group (BCG).

Isso é um salto de 4,3%, um número impulsionado por uma recuperação da riqueza financeira, que aumentou quase 7%.

A riqueza financeira, uma sub-secção da riqueza global, exclui activos reais, como propriedades e terrenos, bem como passivos.

Estes dados são um sinal positivo após um período difícil pós-covid, em que as taxas de juro elevadas e a desvalorização da moeda afectaram as bolsas em todo o mundo.

Em 2022, a riqueza total aumentou apenas 0,2%, enquanto a riqueza financeira registou uma queda de 4%.

Mesmo assim, o BCG observou que ainda não foi alcançada uma recuperação total. Um aumento total da riqueza de 4,3% ainda é modesto em comparação com uma taxa média de crescimento anual de 7,1%, alcançada de 2014 a 2021.

Como é que as diferentes regiões se estão a comportar?

Olhando para o período de 2022 a 2023, a taxa de crescimento anual da riqueza líquida foi mais elevada na América Latina (7,9%), seguida do Médio Oriente e África (7,8%).

Quando comparada com a taxa de crescimento anual prevista para o período de 2023 a 2028, o Médio Oriente e a África são os países com maior crescimento (10%), seguidos da América Latina.

Apesar de registarem aumentos mais acentuados, tal não significa que estas regiões sejam as mais ricas.

Pelo contrário, a riqueza está maioritariamente concentrada na América do Norte, seguida da zona Ásia-Pacífico e depois da Europa Ocidental.

"A riqueza financeira nas economias desenvolvidas da América do Norte e da Europa Ocidental sofreu um golpe particularmente forte em 2022, mas ambas as regiões se recuperaram em 2023", disse o BCG.

"A América do Norte estava entre as regiões de crescimento mais rápido, respondendo por mais de 50% de toda a nova riqueza financeira em 2023, impulsionada por uma enorme recuperação no mercado de ações."

Os ganhos financeiros foram notavelmente impulsionados por ações de tecnologia e semicondutores, com Apple, Nvidia e Microsoft se tornando as primeiras empresas a atingir capitalizações de mercado na faixa de US $ 3 trilhões (€ 2.77 trilhões).

O crescimento na Europa Ocidental foi ligeiramente mais moderado em termos de riqueza financeira. De acordo com o BCG, este facto não se deveu apenas a ganhos menores no mercado bolsista, mas também ao facto de os investidores terem investido menos dinheiro em acções.

A riqueza financeira também mostrou um impulso moderado na região da Ásia-Pacífico, aumentando 5,1% em 2023. O relatório sugeriu que isso se deveu principalmente a uma desaceleração na criação de riqueza na China, embora um crescimento robusto seja esperado no período até 2028.

PUBLICIDADE

Os aumentos de riqueza não se distribuem uniformemente nas regiões

Para nos centrarmos nos dados relativos a cada país, é útil analisar um relatório paralelo do UBS sobre o património mundial, também publicado na quarta-feira.

Uma secção do estudo, que incide sobre 56 países, analisa o crescimento médio da riqueza por adulto entre 2022 e 2023.

A maior contração foi registada em Chipre, com uma queda de mais de 30%. Seguiu-se o México, onde a riqueza por população desceu cerca de 20%. O Cazaquistão vem a seguir, registando uma contração superior a 17%.

Entre as economias da Europa Ocidental, a Suíça e a Itália foram as que se saíram pior, com descidas de quase 6% e 4%, respetivamente.

PUBLICIDADE

No outro extremo da escala, a Turquia destaca-se com um aumento de mais de 157% na riqueza por adulto entre 2022 e 2023, deixando todas as outras nações muito para trás.

O Reino Unido viu este valor crescer perto de 10% no ano, enquanto a riqueza da Dinamarca por adulto aumentou quase 6%.

O UBS também recolheu dados sobre a distribuição dos milionários em todo o mundo, um número que deverá aumentar nos próximos anos.

A maioria destes indivíduos encontra-se nos EUA, seguidos da China continental e do Reino Unido.