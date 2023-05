Milhares acorrem ao velório de Rita Lee em São Paulo

De Euronews

Cantora morreu na segunda-feira aos 75 anos. Lula da Silva decretou três dias de luto nacional.

O planetário de São Paulo foi pequeno para acolher os milhares de pessoas que acorreram para um último adeus a Rita Lee, a "rainha do rock brasileiro".

Com uma carreira que começou nos Mutantes e percorreu seis décadas, ao lado do marido Roberto Carvalho, Lee deixou uma marca indelével na música popular brasileira, com temas marcados pela irreverência e pela ousadia, como "Lança Perfume" ou "Mania de Você".

Morreu na segunda-feira, dia 8, aos 75 anos, vítima de cancro. A notoriedade de Rita Lee levou o presidente Lula da Silva a decretar três dias de luto nacional.

Lula chamou-lhe "uma das maiores e mais brilhantes figuras da música brasileira e alguém muito à frente do seu tempo".