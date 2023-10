Escultura de uma divindade assíria, com 2.700 anos, reencontrada no norte do Iraque

De Euronews com AFP, AP

Escultura de Lamassu , com 2.700 anos, tinha sido recuperada a contrabandistas mas tinha voltado a desaparecer.

PUBLICIDADE

Foi encontrada, no norte do Iraque, uma escultura de uma divindade assíria, em alabastro, com 2.700 anos. À representação de Lamassu, praticamente intacta, falta apenas a cabeça. A obra de arte, de 18 toneladas, fazia já parte da coleção do Museu do Iraque, em Bagdade, mas estava desaparecida. Ela tinha sido confiscada, por funcionários da alfândega, a contrabandistas na década de 90 do século passado.

A escultura, que mede quase quatro metros de altura e largura, tinha sido encomendada durante o reinado de Sargão II para proteger a entrada da antiga cidade de Khorsabad, nos arredores da atual cidade de Mossul.