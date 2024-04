Lennon e McCartney estão de volta, mas não é o que está a pensar

Sean Ono Lennon e James McCartney juntaram forças. Será que a sua canção é boa?

No ano passado, tivemos o lançamento do último single dos Beatles, "Now And Then". Este ano, temos uma novidade Lennon/McCartney, só que não se trata de outra regeneração assistida por IA.

O filho de John Lennon, Sean Ono Lennon, juntou-se ao filho mais novo de Paul e da falecida Linda McCartney, James McCartney, para lançar uma nova canção intitulada "Primrose Hill" - uma ode ao local de observação panorâmica de Londres no Regent's Park.

É a primeira colaboração de sempre entre Lennon, 48 anos, e McCartney, 46 anos.

"Hoje, estou muito entusiasmado por partilhar a minha última canção, co-escrita pelo meu bom amigo (Sean Ono Lennon)", escreveu McCartney nas redes sociais. "Com o lançamento desta canção, parece que estamos realmente a dar o pontapé de saída e estou muito entusiasmado por continuar a partilhar música convosco".

Paul McCartney também recorreu às redes sociais para promover a canção do seu filho, publicando no Facebook sobre a colaboração: "O meu filho James tem uma nova canção chamada 'Primrose Hill' - vejam-na! E muito amor para Sean Ono Lennon que co-escreveu a canção".

James McCartney, que contribuiu para a música a solo de ambos os pais e lançou alguns dos seus próprios discos, está também a organizar um concurso para um vídeo musical para "Primrose Hill". O concurso está aberto a casais de todas as idades e o vídeo apresentado "deve captar a essência do amor e do romance enquanto mostra a beleza do local romântico preferido do casal".

Mas qual é o veredito sobre "Primrose Hill", perguntam vocês?

É perfeitamente adorável - uma balada folk com uma produção exuberante que tem um toque de familiaridade, tanto na entrega como na disposição. Há uma pitada de mimetismo dos Beatles e as letras entram em território sacarino ("Forever's not long enough to be loving you / Forever and a day / I look into your eyes / It's such a great surprise / You take my breath away").

No entanto, se nos deixarmos sucumbir ao seu brilho quente, é delicioso e, atrevemo-nos a dizer, mais agradável de ouvir do que "Now And Then" - que era uma curiosidade monótona que tinha pouca qualidade de verme de ouvido e parecia uma ressurreição artificial para relançar as compilações Red e Blue.

Não estamos a dizer que, de repente, Sean e James foram elevados ao nível de Rufus Rainwright e Nancy Sinatra como músicos que estão a seguir os passos da família ou algo assim, mas é uma boa música.

"Primrose Hill" é o segundo lançamento de McCartney este ano, depois de regressar com "Beautiful" em fevereiro, o seu primeiro lançamento desde 2016. No início deste ano, o álbum 'Asterisms' de Sean Ono Lennon foi lançado - e é muito bom.

Tudo para nos fazer esquecer aquele vídeo horrível de 'Now And Then', para ser honesto.

O sorriso de John Lennon nesse vídeo é o resultado das noites de paralisia dos sonhos de Strawberry Fields Fornever.