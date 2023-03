Estas cinco regiões do mundo poderão em breve enfrentar conflitos por causa da água

Milhões de pessoas em regiões 'negligenciadas' poderão em breve enfrentar conflitos violentos por causa da água, de acordo com um instrumento de alerta precoce desenvolvido pela parceria Water Peace and Security.

Este verão, os meios de comunicação destacaram as ondas de calor que quebraram recordes na Europa. Mas não podemos negligenciar outras regiões atingidas pela seca, insistiram os investigadores.

Segundo a parceria Water Peace and Security (WPS) - um grupo de organizações dedicadas a acompanhar a escassez de recursos - vários países correm um risco elevado de conflito por causa dos recursos nos próximos 12 meses.

"O mundo não está a ouvir" , adverte a coordenadora da WPS Susanne Schmeier. "Talvez o façam por um breve momento. Mas à luz das várias crises que o mundo enfrenta, a água normalmente não ocupa um lugar cimeiro na agenda", lamenta.

De que forma se prevê um conflito causado pela seca?

Os investigadores da WPS desenvolveram um "instrumento de alerta precoce" para prever se a escassez de água conduzirá a conflitos. O instrumento utiliza fatores ambientais, políticos e sócio demográficos.

"É capaz de fazer muito mais do que o cérebro humano jamais poderia fazer", explica Schmeier.

A seca pode causar insegurança alimentar e deslocar milhões de pessoas. Aqueles que de outra forma viveriam pacificamente terão de lutar pelos restantes recursos. Os sistemas governamentais também podem quebrar, deixando vácuo de poder.

A ferramenta estima a probabilidade de violência em áreas vulneráveis. Desde que foi lançada em 2019, captou 86% dos conflitos futuros, prevendo com sucesso mais de 9 em 10 "conflitos em curso" e 6 em 10 "conflitos emergentes".

Que regiões poderiam ver conflitos relacionados com a seca durante os próximos 12 meses?

A seca na Europa e no estado norte-americano da Califórnia tem recebido muita cobertura mediática, mas outras áreas tendem a ser negligenciadas. Em particular, áreas que o mundo está mais habituado a ver sofrer com a seca. "Estas são regiões áridas e semiáridas que têm lutado com a escassez de água durante muito tempo, mas as alterações climáticas estão, naturalmente, a piorar as coisas", diz Schmeier, alertando para "muitos outros fatores que podem levar a conflitos entre diferentes grupos de utilizadores de água, diferentes províncias, ou em alguns casos, países inteiros".

A segunda atualização trimestral da WPS de 2022 põe a nu estes riscos de conflito.

1. Quénia, Etiópia, e Somália

O Quénia, Etiópia e Somália foram duramente atingidos por uma quarta época consecutiva de seca. A guerra na Ucrânia também reduziu as importações de cereais da região, deixando pelo menos 18,6 milhões de pessoas na zona confrontadas com a subnutrição.

A probabilidade de um conflito na região é elevada, adverte o relatório WPS.

2. África do Sul

A seca prolongada está a empurrar a Baía de Nelson Mandela para o "Dia Zero" - um termo utilizado para descrever o ponto em que os residentes da cidade têm as torneiras de água fechadas.

A região mais vasta do Cabo Oriental sofreu uma grave seca de vários anos entre 2015 e 2020. Alguns residentes da cidade já estão à espera na fila de água.

A probabilidade de conflitos na região é elevada, de acordo com o relatório WPS.

3. Iraque

Os níveis dos rios Tigre e Eufrates - linhas de vida para milhões de iraquianos - estão perigosamente baixos.

No final de maio, os níveis dos rios desceram 60% em comparação com o ano passado. A escassez de águas superficiais forçou o Ministério da Agricultura a cortar as colheitas nas áreas irrigadas para metade. O Iraque tem "implorado" à Turquia e ao Irão para libertem mais água do rio. "Pouca ou nenhuma ajuda vem de países a montante, enquanto as províncias desafiam os esforços do governo nacional para gerir o problema internamente", adverte o WPS.

O risco de conflito aumenta à medida que as autoridades locais desafiam os decretos federais sobre a gestão da água.

4. Irão e Afeganistão

O Irão e o Afeganistão partilham o rio da região de Helmud. As tensões têm aumentado à medida que os dois países competem para assegurar os limitados abastecimentos de água.

No Afeganistão, mais de 90% da população não tem atualmente alimentos suficientes para comer.

5. Paquistão e Índia

Embora o Paquistão (e áreas da Índia) tenha enfrentado inundações aterradoras nas últimas semanas, também lidaram com uma onda de calor "sem precedentes" no início deste ano.

Confrontada com a consequente escassez de culturas, a Índia impôs uma proibição à exportação de trigo, aumentando a insegurança alimentar nas regiões vizinhas. A região fronteiriça já se encontra extremamente tensa, com a Índia e o Paquistão a contestarem a soberania.

A probabilidade de emergência de conflitos na região é elevada, de acordo com o relatório WPS.

O que pode ser feito em relação ao risco de conflito relacionado com a água?

As previsões do "instrumento de alerta precoce" permitem uma leitura sombria. Mas a esperança não se perde, diz Susanne Schmeier. Ao identificar precocemente o risco de conflito, os investigadores podem ajudar a chamar a atenção para as regiões em risco. "Estou a tentar ser otimista, porque penso que a situação apenas nos obriga a colaborar", diz.

Schmeier explica que a situação força as pessoas a encontrar formas de prevenir conflitos, inventar novas tecnologias e reduzir a perda de água. "Penso que são necessários muitos passos seguintes. Começa com a consciencialização desde a pessoa individual até aos governos na comunidade internacional".

Os indivíduos podem tomar medidas para reduzir o seu consumo de água e a produção de resíduos, enquanto os cientistas podem ajudar a aumentar a eficiência agrícola com novas tecnologias de irrigação e culturas adaptáveis. A redução da deterioração ambiental é também fundamental, porque a terra degradada pode transformar-se numa espécie de deserto, com solos de baixa qualidade.