De Maeve Campbell e Rosie Frost

Um novo tratado global de plásticos pode ajudar a reduzir a poluição. Veja como pode fazer a sua parte.

A reciclagem é um componente-chave da vida sustentável, mas muitos de nós não temos certeza do que pode e do que não pode ser reciclado quando vamos ao contentor do lixo todos os dias. E, de acordo com um especialista, a preguiça não é a única razão.

O consultor de sustentabilidade Nick Torday diz que os sistemas de reciclagem são difíceis de entender.

“Esta não é uma questão para um debate de nuances. É um fato”, disse à Euronews Green em 2022. Explicou que no Reino Unido o governo afirma que 46% do lixo plástico doméstico é reciclado, o que é, de certa forma, exagerado.

“Isto é um absurdo, o número real é inferior a 9% e, para alguns tipos de polímeros, inferior a 2% – é impossível.”

No ano passado, a ONU aprovou um acordo histórico para criar o primeiro tratado global de poluição plástica do mundo. Com base nesse acordo “significativo”, era necessária uma “revisão sistemática fundamental do design, produção e consumo de plástico”, disse Torday na altura.

Isso pode estar, agora, ao alcance. Na semana passada, 170 países reuniram-se em Paris para discutir como tornar o tratado vinculativo.

Até novembro deste ano, contam desenvolver um primeiro rascunho que ajudará a reduzir a poluição plástica até o final de 2024.

A reciclagem é um sistema que precisa ser melhorado. Apenas 8% das pessoas no Reino Unido entendem que os rótulos de reciclagem são claros, de acordo com o YouGov - e isso leva a muitas pesquisas no Google por parte de consumidores confusos.

Quais são os itens domésticos mais pesquisados?

A empresa de embalagens "Lifestyle Packaging" analisou os dados de pesquisa do Google para descobrir quais os itens que nos deixam mais confusos.

Depois, definiram exatamente quando é que esses itens podem e não podem ser reciclados. Continue a ler para obter um guia prático para fixar na sua cozinha.

Posso reciclar esferovite? - 112 mil pesquisas

É possível reciclar esferovite, mas não em casa. É um processo complicado e em muitos países isso significa que não pode ser feito numa escala local.

Mesmo que a autoridade local diga que o reciclará, é improvável que isso acabe por acontecer.

Uma solução é tentar limitar a quantidade recolhida ou encontrar formas criativas de reutilizá-la. Outra é pedir aos retalhistas online que parem de usar o esferovite como embalagem, porque o seu uso representa uma grande percentagem em todos os usos.

Esferovite Canva

Posso reciclar cápsulas de café? - 73.600 mil pesquisas

As cápsulas de café são outro item do dia-a-dia que teoricamente pode ser reciclado, mas não no lixo de casa. O tamanho pequeno e o peso leve tornam-nas difíceis de manusear e as borras de café podem contaminar o restante da sua reciclagem.

A melhor solução é abandonar completamente as cápsulas de café.

Mas se não tiver escolha a não ser usá-las, compre as que são compostáveis em casa e peça no seu local de trabalho que opte pelo mesmo. Podem ser adicionadas ao jardim ou ao desperdício de alimentos e acabarão por se decompor naturalmente.

Cápsulas de café Canva

Posso reciclar pacotes de batatas fritas? - 31.200 mil pesquisas

Embora muitas vezes tenham um símbolo de reciclagem do lado de fora da embalagem, as embalagens individuais de batatas fritas não são recicláveis em casa.

Os pacotes vazios podem frequentemente ser deixados em pontos de reciclagem locais que podem ser encontrados em muitos supermercados.

Pacote de batata frita Canva

Posso reciclar embalagens cartonadas da Tetra Pak? - 28.000 mil pesquisas

Estas embalagens cartonadas, como as caixas de sumo, podem ser recicladas, mas só em determinadas áreas. São feitas com até 90% de cartão, mas têm um forro de alumínio e uma tampa de plástico que podem dificultar o processo de reciclagem.

Se a sua área local não oferece reciclagem de embalagens Tetra Pak, elas podem ser deixadas em pontos de recolha nos supermercados ou centros de reciclagem administrados pelo município.

Embalagem de sumo Canva

Posso reciclar lâmpadas? - 19.600 mil pesquisas

As lâmpadas incandescentes velhas não podem ser recicladas e devem ser deitadas fora juntamente com o lixo comum.

No entanto, as lâmpadas energeticamente mais eficientes podem ser recicladas na maioria dos centros de resíduos maiores e em algumas lojas.

Por isso, compre lâmpadas LED sempre que puder e tenha em consideração o tipo de lâmpada ao comprar novos candeeiros ou lâmpadas.

Lâmpadas Canva

Posso reciclar filtros de água BRITA? - 17.800 mil pesquisas

Os filtros do jarro de água não podem ser reciclados no lixo doméstico.

Os filtros usados devem ser recolhidos e levados para o ponto de reciclagem mais próximo, onde serão devolvidos à empresa.

Jarro de água com filtro Canva

Posso reciclar embalagens de comprimidos? - 13.600 mil pesquisas

Feitas a partir de PVC para proteger os medicamentos de contaminação, as embalagens dos comprimidos precisam de ser duráveis.

As propriedades do PVC significam que não é útil depois de reciclado.

As farmácias geralmente aceitam estas embalagens para serem transformadas em pellets de plástico que podem ser reutilizados em produtos de plástico reciclado.

As caixas de cartão que conservam os comprimidos podem ser recicladas em casa.

Embalagem comprimidos Canva

Posso reciclar pasta dos dentes? - 6.200 mil pesquisas

Os tubos de pasta dos dentes geralmente são feitos de uma mistura de materiais, incluindo plástico e metal. Isso pode torná-los difíceis de reciclar em casa.

Tubos de pasta de dentes com ação de bomba são mais fáceis de reciclar e podem ser separados se as autoridades locais também recolherem potes e bandejas de plástico.

Tubo pasta de dentes Canva

O que é "wishcycling?"

Se não tiver certeza se um item pode ser reciclado em casa, não o atire para o contentor e espere pelo melhor.

"Wishcycling" é a prática de colocar algo no lixo na esperança de que seja reciclado, mesmo que seja inadequado, contaminado ou apenas parcialmente reciclável.

Isso pode fazer com que todo o lote seja enviado para aterros - até mesmo incluindo os itens que podem ser reciclados.

Se não tiver certeza sobre um item, é preferível colocá-lo no seu lixo comum.

Também aumenta os custos dos centros de reciclagem e pode levar a atrasos. Se um item não reciclável entrar no processo de triagem, pode causar obstruções ou mesmo danos às máquinas, levando a atrasos e, consequentemente, à acumulação massiva dos volumes para reciclagem à espera de serem processados.

Por isso, verifique sempre o que sua autoridade local aceita ou pergunte a um vizinho antes de atirar algo para o lixo.

