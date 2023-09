Bill Gates alertou para o impacto climático da carne, mas o bilionário acredita que a carne à base de plantas é o "futuro".

Os fertilizantes e as vacas são uma causa oculta das alterações climáticas, afirmou Bill Gates - mas a carne à base de plantas é "o futuro".

A maioria das pessoas ainda não sabe como a agricultura contribui para as alterações climáticas, afirma o bilionário - especificamente as emissões de metano do gado e dos fertilizantes.

"De todas as áreas climáticas, aquela de que as pessoas estão provavelmente menos conscientes é a dos fertilizantes e das vacas, e isso é um desafio", disse Gates recentemente no último episódio do seu podcast, "Unconfuse Me".

O tema surgiu porque Gates estava a conversar com o músico e realizador Ahmir "Questlove" Thompson, que, tal como Gates, também é um dos primeiros investidores em várias empresas de alimentos à base de plantas, como a Impossible e a NotCo.

Thompson, que é de Filadélfia, até fez recentemente uma parceria com a Impossible para criar um cheesesteak à base de plantas que conta com o ex-presidente Barack Obama como fã, disse.

Thompson disse a Gates que foi conquistado pela capacidade dos alimentos à base de plantas de imitarem o sabor da carne verdadeira, entre outros produtos.

"Algo me disse que os alimentos à base de plantas vão ser o futuro (...) e eu quero ser a pessoa que planta a semente", afirmou.

Qual é o impacto das alterações climáticas na agricultura?

A indústria agrícola contribui com cerca de 24% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, sendo a maior parte proveniente das emissões de metano do gado e dos fertilizantes utilizados para cultivar as culturas, de acordo com dados da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

A carne de bovino é a que produz mais emissões de gases com efeito de estufa, que incluem o metano. Em média, são libertados 50 kg de gases com efeito de estufa por cada 99 gramas de carne de vaca.

Embora os alimentos à base de plantas tenham ganho o apoio daqueles que procuram alternativas aos produtos feitos a partir de animais, Gates disse que começou a apoiar empreendimentos alimentares à base de plantas devido ao seu potencial para combater as alterações climáticas.

"A minha abordagem foi mais virada para a questão do clima", afirmou

Na verdade, se o gado "fosse um país", escreveu Gates em 2018, "seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa [no mundo]".

As indústrias da carne são responsáveis por milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono todos os anos. canva

No seu livro de 2021, "Como evitar um desastre climático", Gates escreveu que o combate eficaz às mudanças climáticas exigirá que as pessoas estejam dispostas a comprometer-se com novas ideias, como mudar para carros elétricos e carnes sintéticas.

Nesse mesmo ano, Gates argumentou que os países ricos que têm os recursos para fazê-lo "deveriam mudar para 100% de carne sintética" a fim de reduzir significativamente as emissões globais da pecuária, disse ele ao MIT Technology Review. "Podemos habituar-nos à diferença de sabor, e eles alegam vão tornar o sabor ainda melhor com o tempo", disse ele na época.

"Eventualmente, esse prémio verde é suficientemente modesto para que se possa mudar o [comportamento das] pessoas ou utilizar a regulamentação para alterar totalmente a procura".

Como é que Bill Gates está a apoiar a carne de vaca à base de plantas?

As vendas de carne à base de plantas ainda representam apenas uma pequena percentagem do mercado total de carne, e mesmo Gates admite que será difícil convencer um número suficiente de pessoas a deixar de comer carne verdadeira para fazer uma diferença significativa.

Um dos problemas é que os produtos, ainda relativamente novos, são atualmente mais caros do que as carnes verdadeiras.

É por isso que Gates e a sua fundação têm apoiado financeiramente empresas de carne cultivada em laboratório e à base de plantas, como a Impossible, a Beyond Meat e a Upside Foods. Ele também apoiou a Neutral, uma empresa de alimentos neutros em carbono.

Falando a Thompson sobre as empresas de carne à base de plantas, como a Impossible, Gates disse que "estão a ir bem, mas muitas pessoas querem que ele torne [o produto] ainda um pouco melhor".