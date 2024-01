Eleições UE: Comissão Europeia pede a Taylor Swift que mobilize jovens

O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, pediu à estrela musical norte-americana Taylor Swift para mobilizar os jovens para as eleições para o Parlamento Europeu, em junho, seguindo o exemplo da mensagem que enviou aos jovens dos EUA. Swift estará em digressão na Europa, em maio.

O apelo de Margaritis Schinas ocorreu durante uma comunicação sobre os resultados do Ano Europeu da Juventude (2022), em conferência de imprensa, terça-feira, em Bruxelas, no qual falou sobre "a importância da participação dos jovens europeus nas eleições europeias deste ano", que se realizam entre 6 e 9 de junho.

"Agora é o momento de eles (os jovens) terem uma palavra a dizer nas urnas, de atribuírem elogios ou culpas às políticas europeias. E, portanto, é crucial, penso eu, que tenhamos, como tivemos em 2019, um alto nível de participação dos jovens europeus nas eleições de junho", disse.

"Ninguém consegue mobilizar a juventude melhor do que os jovens, é assim que funciona", afirmou Schinas que depois invocou o nome de Swift para sublinhar o seu ponto de vista.

"Só para vos dar um exemplo: Taylor Swift fez, em setembro passado, um apelo nas redes sociais aos jovens norte-americanos para se registarem para votar. No dia seguinte à sua publicação, 35 mil jovens norte-americanos tinham-se registado para votar", explicou.

Swift partilhou, no ano passado, na sua conta do Instagram, que tem mais de 270 milhões de seguidores uma mensagem que incluía um link para o site Vote.org. O apelo foi feito durante a digressão ErasTour, que homenageia toda a discografia de Swift e já se tornou uma das mais rentáveis da história.

A Taylor Swift vai estar na Europa em maio. Por isso, espero sinceramente que ela faça o mesmo pelos jovens europeus e que alguém da sua equipa de comunicação acompanhe esta conferência de imprensa e lhe transmita este pedido. Margaritis Schinas Vice-presidente, Comissão Europeia

A revista Time elegeu Swift como Pessoa do Ano 2023, a primeira vez que um músico recebeu o cobiçado título, o que deu origem a uma série de análises sobre o impacto económico e cultural da digressão.

"Tive a sorte de ver tantos de vocês nos meus espetáculos nos EUA recentemente. Ouvi-vos levantar as vossas vozes e sei o quão poderosas elas são. Certifiquem-se de que estão prontos para as usar nas nossas eleições deste ano!", disse a cantora.

A digressão de Swift pela Europa começará a 9 de maio, em Paris (França), o Dia da Europa. A digressão passará por outros Estados-membros: Suécia, Portugal, Espanha, Irlanda, Países Baixos, Itália, Alemanha, Polónia e Áustria.

A participação nas eleições para o Parlamento Europeu tem sido historicamente baixa, com profundas divergências entre os países. Em 2019, a taxa de participação foi de 50,66%, a primeira vez que ultrapassou o limiar de 50%, desde 1994. De acordo com um inquérito do Eurobarómetro, o aumento deveu-se em grande parte à participação dos jovens.

Este ano, cinco Estados-membros - Bélgica, Grécia, Alemanha, Malta e Áustria - permitirão que os cidadãos maiores de 16 anos votem, na esperança de revigorar o exercício democrático pan-continental.