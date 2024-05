Ativistas pelo clima invadem ruas de Berlim e Amesterdão para pedir ação aos políticos

De Euronews

Protesto reuniu mais de 13 mil pessoas em Berlim, segundo o movimento Fridays for Future. Manifestantes usam proximidade das eleições europeias para sensibiizar classe política a tomar medidas contra as alterações climáticas.

Ativistas pelo clima saíram às ruas de Berlim e Amesterdão esta sexta-feira, numa altura em que falta pouco mais de uma semana para as eleições europeias.

Na capital alemã estiveram mais de 13 mil manifestantes, segundo a Fridays for Future.

Durante as marchas em Berlim, os ativistas lembraram o papel da União Europeia na proteção do clima, afirmando que a estão a lutar tanto pela democracia como pelo meio ambiente.

“Espero que as eleições europeias dêem um impulso e o Grupo do Clima se torne tão forte quanto possível para que as coisas continuem a nível europeu”, disse um dos manifestantes.

“Penso que é importante estar na rua, simplesmente porque é a democracia e temos de viver a democracia, especialmente em tempos como estes, e sim, é por isso que estou aqui hoje”, explicou uma ativista.

Em Amesterdão, milhares de pessoas juntaram-se nas ruas para exigir que as grandes empresas deixem de financiar projetos que prejudicam a natureza, as pessoas e o clima.

Os manifestantes passaram pelos escritórios de bancos, advogados e contabilistas, sublinhando que a marcha foi deliberadamente realizada num dia útil de modo a que as empresas por onde passassem pudessem ouvir a sua mensagem.