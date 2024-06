Espanha pede para se juntar à África do Sul no processo que acusa Israel de genocídio

De AP

A Espanha vai pedir autorização a um tribunal das Nações Unidas para se juntar ao processo da África do Sul que acusa Israel de genocídio em Gaza, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros na quinta-feira.

PUBLICIDADE

A Espanha é o primeiro país europeu a dar este passo depois da África do Sul ter apresentado o seu caso ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) no final do ano passado. A Espanha alega que Israel está a violar a convenção sobre o genocídio no seu ataque militar que devastou grandes áreas de Gaza.

O México, a Colômbia, a Nicarágua, a Líbia e os palestinianos já pediram para se juntar ao processo.

O tribunal ordenou a Israel que suspendesse imediatamente a sua ofensiva militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, mas não ordenou um cessar-fogo no enclave. Israel não cumpriu a ordem.

“Tomámos esta decisão devido à operação militar em curso em Gaza”, declarou o Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares. “Queremos que a paz regresse a Gaza e ao Médio Oriente e, para que isso aconteça, todos temos de apoiar o tribunal”.

Israel nega estar a cometer um genocídio na sua operação militar para esmagar o Hamas, desencadeada pelos seus mortíferos ataques de 7 de outubro no sul de Israel.

O Hamas matou 1.200 pessoas e fez mais 250 reféns nos ataques surpresa. Os ataques aéreos e terrestres de Israel mataram 36.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre combatentes e civis.

A Espanha, a Noruega e a Irlanda reconheceram formalmente um Estado palestiniano em 28 de maio, num esforço coordenado das três nações da Europa Ocidental para aumentar a pressão internacional sobre Israel.