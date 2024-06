China responde às tarifas de Bruxelas e investiga importações de carne de porco da UE

Prevê-se que a Comissão Europeia aumente as tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China já a partir de 5 de julho.

O Ministério do Comércio da China lançou uma "investigação antidumping" sobre as importações de "carne de porco e subprodutos de porco relevantes" provenientes da União Europeia (UE), uma medida que abre caminho a restrições comerciais num setor sensível para o bloco europeu.

A investigação foi desencadeada por uma queixa apresentada pelo China Animal Husbandry Group, uma empresa estatal que se dedica à criação de animais.

O anúncio de segunda-feira é visto como o início de uma retaliação contra as próximas tarifas da UE sobre os veículos elétricos a bateria fabricados na China, suspeitos de serem fortemente subsidiados e vendidos a preços artificialmente baixos.

A Comissão Europeia afirmou na semana passada que iria impor taxas adicionais sobre estes produtos em 5 de julho, a menos que Pequim ofereça soluções para garantir uma concorrência leal. Os direitos propostos variam entre 17,4% e 38,1% e vêm juntar-se aos atuais 10%.

A decisão preliminar da Comissão baseou-se em conclusões prejudiciais que revelaram a dimensão da utilização de auxílios estatais por Pequim para aumentar a sua produção de veículos elétricos. Os subsídios foram detetados "em toda a cadeia de abastecimento" e envolveram todos os níveis de governo, afirmaram as autoridades.

Mesmo antes de as taxas serem anunciadas, Bruxelas estava em alerta máximo em relação a uma possível retaliação da China, que tende a impor restrições quando os aliados ocidentais confrontam as suas práticas comerciais desleais de longa data.

A crescente procura de veículos elétricos por parte dos consumidores, a sua importância estratégica na transição climática e as persistentes tensões geopolíticas aumentaram ainda mais a parada, transformando a investigação da Comissão numa das mais importantes do seu género.

O Ministério do Comércio da China denunciou o inquérito da UE como um "ato protecionista puro e simples" que "construiu artificialmente e exagerou os chamados subsídios". Prometeu também "tomar resolutamente todas as medidas necessárias para defender firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas", numa linguagem que indiciava represálias para breve.

A aviação e a agricultura foram consideradas os alvos mais prováveis. O período de investigação do inquérito chinês sobre a carne de porco da UE, de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, é praticamente idêntico ao do inquérito da UE sobre os veículos elétricos fabricados na China.

A Comissão "acompanhará o processo de muito perto, em coordenação com a indústria da UE" e os Estados-Membros, e "intervirá conforme apropriado para garantir que a investigação cumpra plenamente todas as regras relevantes da Organização Mundial do Comércio", disse um porta-voz da Comissão na segunda-feira, reagindo às notícias.

Questionado sobre se o executivo estava preocupado que o montante dos subsídios injetados no setor agrícola da UE reforçasse o caso chinês, o porta-voz disse que não era esse o caso porque "nem todos os subsídios são iguais".

"Todas as subvenções concedidas no âmbito da Política Agrícola Comum ou de qualquer outro domínio político da União Europeia estão estritamente em conformidade com as nossas obrigações no âmbito da OMC", acrescentou.

A UE é o maior exportador mundial de carne de porco e de produtos derivados de porco, a maior parte dos quais destinados à Ásia Oriental, em particular à China.

Em comunicado, a associação de agricultores do bloco europeu, COPA-COCEGA, negou que o setor da carne de porco estivesse envolvido em práticas antidumping e disse que a Espanha, os Países Baixos, a Dinamarca, a Alemanha e a Bélgica seriam os mais atingidos pela retaliação chinesa.

"Encontramo-nos mais uma vez no fogo cruzado dos litígios comerciais relativos a outros setores", afirmou um porta-voz da COPA-COGEGA. "Isto é, obviamente, inaceitável para nós".