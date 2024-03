De Euronews

Utilizando o Telescópio Espacial James Webb, astrónomos fizeram uma nova observação do que dizem ser a galáxia mais antiga que deixou de formar estrelas.

Uma equipa internacional de astrónomos detetou uma galáxia "morta", que deixou de formar novas estrelas apenas 700 milhões de anos após o Big Bang.

Os especialistas afirmam que se trata da galáxia mais antiga alguma vez observada e que poderá ajudar a compreender como se regula a formação de estrelas e porque é que as galáxias deixam de formar novas estrelas, algo a que se chama "quenching".

A investigação foi publicada na revista Nature.

"As primeiras centenas de milhões de anos do Universo foram uma fase muito ativa, com muitas nuvens de gás a colapsar para formar novas estrelas", disse Tobias Looser, do Instituto Kavli de Cosmologia da Universidade de Cambridge e primeiro autor do artigo.

"As galáxias precisam de uma grande quantidade de gás para formar novas estrelas, e o Universo primitivo era como um buffet à discrição", acrescentou.

A formação de estrelas é uma parte importante da formação e evolução das galáxias. Esta galáxia em particular deixou de formar novas estrelas há cerca de 13 mil milhões de anos.

Os astrónomos determinaram que a galáxia teve uma "curta e intensa explosão de formação de estrelas" que parou entre 10 e 20 milhões de anos antes do momento em que foi observada pelo Telescópio Espacial James Webb.

A galáxia pode estar a brincar aos mortos

Mecanismos como o feedback da formação estelar e buracos negros supermassivos estão entre os propostos como possíveis razões para o abrandamento ou paragem da formação estelar.

É também possível que o gás tenha sido consumido sem ser reabastecido durante a formação estelar, essencialmente fazendo a galáxia passar fome.

"Não temos a certeza se algum destes cenários pode explicar o que vimos agora com o Webb", disse o coautor Roberto Maiolino, professor de astrofísica experimental na Universidade de Cambridge.

"Até agora, para compreender o universo primitivo, usámos modelos baseados no universo moderno. Mas agora que podemos ver muito mais para trás no tempo e observar que a formação estelar foi extinta tão rapidamente nesta galáxia, os modelos baseados no Universo moderno podem ter de ser revistos", acrescentou.

É possível que, embora a galáxia pareça "morta" quando estão a observá-la, tenha começado a formar novas estrelas novamente, mas são necessárias mais observações para o determinar.

Segundo os astrónomos, esta é uma das observações mais profundas feitas com o telescópio James Webb e utilizou dados do JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey).