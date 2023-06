De Euronews

Um dos lugares mais românticos do mundo está a ser invadido por fãs da série "Crash Landing on You". Habitantes de Iseltwald foram superados na proporção de 1000 turistas para 1 habitante.

Depois da série sul-coreana "Crash Landing on You" filmar uma cena icónica em Iseltwald, a pequena vila suíça estava destinada a ter um "encontro" com milhares de fãs.

De acordo com a responsável pelo turismo local, Titia Weiland, a vila de cerca de 400 pessoas recebeu 1.000 visitantes para cada habitante local desde o ano passado.

A série extremamente popular foi apresentada pela primeira vez em dezembro de 2019. Com as restrições do covid-19 levantadas recentemente em grande parte da Ásia, os fãs da série estão a poder realizar a viagem com que sonhavam.

"Acho que quase todas as pessoas em Iseltwald ficam felizes por receber muitos turistas, porque é uma parte importante da vila e todos nós estamos acostumados a receber turistas, especialmente no verão", diz Titia Weiland.

“Mas tem sido impressionante ter tantos turistas vindo tão de repente, e para uma visita muito curta,” esclarece Weiland.

Qual é o apelo romântico de Iseltwald, na Suíça?

Há uma cena em particular que faz o coração dos turistas asiáticos disparar que mostra um piano no final do cais.

"Para nós, sul coreanos, é impossível conhecer norte coreanos", explica um sul coreano. "Mas na série, apaixonam-se, encontram-se na Suíça. E isso significa uma muito, " adianta.

Há uma emoção especial em visitar um lugar onde foram rodadas cenas de uma série ou filme favoritos.

“É ótimo, é incrível, porque eles estiveram aqui. E eu sinto que também amo a série. É uma sensação muito boa," explica uma turista filipina

"Acho que este é um dos lugares mais românticos do mundo, é também por isso que vim visitar. Acho que os cineastas coreanos fizeram uma escolha muito boa ao selecionar este local. De alguma forma ajudou a localidade a tornar-se mais popular no mundo," considera uma turista vietnamita.

Iseltwald está a sofrer com excesso de turistas?

O pequeno cais não é apenas um pano de fundo para belas "selfies". Destina-se a pequenos barcos que atracam em Iseltwald e a pessoas que visitam o restaurante próximo.

O afluxo de tantos turistas convergindo todos para este local foi “uma coisa interessante para uma pequena localidade como Iseltwald”, diz a responsável pelo turismo local.

"É muito bonito. Não é bonito apenas para o povo coreano. É bonito para pessoas de todo o mundo. É como o paraíso na terra, mas queremos realmente tentar mantê-lo assim. É isso que estamos a tentar alcançar", explica Weiland.