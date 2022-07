Cerca de 30 mulheres e transexuais denunciaram, em Lima, a capital do Peru, a violência diária que sofrem e exigem mais ação da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

As manifestantes encenaram uma uma cena baseada no livro distópico "Os Contos da Serva" usando vestidos vermelhos e lenços brancos, enquanto Bachelet, antiga presidente do Chile, se reunia com grupos indígenas na sede regional da Organização Internacional do Trabalho (OIT).