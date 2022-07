O avião "Tango D10S" abriu portas este fim de semana aos fãs de Diego Armando Maradona. O aparelho pode ser visitado no aeroporto Moron, nos arredores de Buenos Aires.

Os admiradores do astro argentino podem inclusive encetar uma conversa com um holograma programado com inteligência artificial para simular as respostas de "dios", como muitos tratam o antigo "10" da seleção albi-celeste e do Nápoles, .

Os visitantes podem ainda endereçar uma mensagem a Maradona, que será enviada para o espaço através de um satélite.

O avião pode ser visitado em Buenos Aires até 21 de agosto. Depois, o aparelho tem pela frente um longo voo, com diversas escalas até aos Estados unidos, antes de rumar à Europa, onde tem prevista uma paragem obrigatória em Nápoles.

O destino final será o Qatar, onde em novembro se dá o pontapé de saída do primeiro Mundial de Futebol jogado no final do outono.