Foram exumados cerca de 450 cadáveres de uma vala comum na cidade ucraniana de Izyum, recentemente libertada dos invasores russos.

De acordo com as autoridades de Kiev, a maioria dos cadáveres é de civis e alguns dos corpos apresentam sinais de tortura. As Nações Unidas já anunciaram que vão enviar para o local uma equipa para investigar as circunstâncias destas mortes.