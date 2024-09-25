Vídeo. Estradas no nordeste da Áustria cortadas devido às inundações

As estradas no estado da Baixa Áustria, no nordeste do país, continuam cortadas devido aos danos causados pelas fortes inundações.
No pico das cheias, cerca de 370 estradas foram encerradas, também devido ao risco de deslizamento de terras. Os trabalhos de limpeza estão em curso e existem numerosos desvios.
Muitas pontes foram completamente destruídas e as reparações vão demorar semanas, ou até meses.
Além disso, muitas instalações desportivas, incluindo campos de futebol e de ténis, foram inundadas e não podem, por agora, ser usadas.