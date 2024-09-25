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Estradas inundadas na Áustria
No Comment

Vídeo. Estradas no nordeste da Áustria cortadas devido às inundações

Últimas notícias:

No pico das cheias, 370 estradas foram fechadas e mais de 50 ainda permanecem intransitáveis.

As estradas no estado da Baixa Áustria, no nordeste do país, continuam cortadas devido aos danos causados pelas fortes inundações.

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No pico das cheias, cerca de 370 estradas foram encerradas, também devido ao risco de deslizamento de terras. Os trabalhos de limpeza estão em curso e existem numerosos desvios.

Muitas pontes foram completamente destruídas e as reparações vão demorar semanas, ou até meses.

Além disso, muitas instalações desportivas, incluindo campos de futebol e de ténis, foram inundadas e não podem, por agora, ser usadas.

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