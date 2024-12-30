Vídeo. Hong Kong foi palco do primeiro espetáculo de drones panda da cidade

O espetáculo composto por 1000 drones teve a duração de 10 minutos. Alguns estavam equipados com fogo de artifício e outras centenas sobrevoaram o porto Victoria de Hong Kong e formaram imagens dos pandas gigantes da cidade.
Alguns espectadores ansiosos chegaram horas antes do espetáculo para garantir que conseguiriam um bom lugar para ver.
Jodi Hung, uma residente de Hong Kong na casa dos 20 anos, elogiou o espetáculo que considerou ser “fantástico”.
“Penso que as pessoas que conceberam o espetáculo de drones tinham uma técnica muito boa, muito espantosa, combinaram arte e técnicas”, disse Hung.
Hong Kong lançou uma série de atividades em toda a cidade nas últimas semanas - incluindo exposições e um carnaval temático de pandas - depois de Pequim ter presenteado Hong Kong com um par de pandas gigantes, chamados An An e Ke Ke.
Com a chegada do casal, o número total de pandas gigantes em Hong Kong passa para seis, todos eles residentes no Ocean Park, um parque temático que inclui atracções de parques de diversões e exposições de animais.