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Hong Kong organiza a primeira exposição de drones panda
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Vídeo. Hong Kong foi palco do primeiro espetáculo de drones panda da cidade

Últimas notícias:

Centenas de pessoas reuniram-se em Hong Kong, no sábado, para assistir ao primeiro espetáculo pirotécnico de drones da cidade, no âmbito de uma campanha de apoio e sensibilização para a conservação dos pandas.

O espetáculo composto por 1000 drones teve a duração de 10 minutos. Alguns estavam equipados com fogo de artifício e outras centenas sobrevoaram o porto Victoria de Hong Kong e formaram imagens dos pandas gigantes da cidade.

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Alguns espectadores ansiosos chegaram horas antes do espetáculo para garantir que conseguiriam um bom lugar para ver.

Jodi Hung, uma residente de Hong Kong na casa dos 20 anos, elogiou o espetáculo que considerou ser “fantástico”.

“Penso que as pessoas que conceberam o espetáculo de drones tinham uma técnica muito boa, muito espantosa, combinaram arte e técnicas”, disse Hung.

Hong Kong lançou uma série de atividades em toda a cidade nas últimas semanas - incluindo exposições e um carnaval temático de pandas - depois de Pequim ter presenteado Hong Kong com um par de pandas gigantes, chamados An An e Ke Ke.

Com a chegada do casal, o número total de pandas gigantes em Hong Kong passa para seis, todos eles residentes no Ocean Park, um parque temático que inclui atracções de parques de diversões e exposições de animais.

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