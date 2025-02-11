Vídeo. Centenas de milhares de fiéis reúnem-se para o festival Thaipusam na Malásia

Centenas de milhares de hindus dirigiram-se à gruta sagrada de Selangor, no sul da Malásia, para celebrar o festival hindu de Thaipusam.
Os fiéis subiram os 272 degraus do templo em sinal de devoção, acompanhados por música tradicional. Rezaram e fizeram oferendas.
Estes rituais de sacrifício, chamados de Kavadi Aattam, consistem em carregar, por norma, um pote de leite de vaca como oferenda, para pagar as dívidas às divindades. Praticam ainda a perfuração da pele, da língua ou das bochechas.
O festival atrai todos os anos um grande número de peregrinos e turistas.