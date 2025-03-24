Vídeo. Manifestantes retratam o primeiro-ministro israelita Netanyahu como “fantoche” à porta do tribunal de Telavive

Na segunda-feira, manifestantes à porta do Tribunal de Telavive retrataram o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, como um “fantoche” do Qatar, quando este compareceu no seu julgamento por corrupção.
Os jornalistas que fazem a cobertura do julgamento referiram ter sido impedidos de interrogar Netanyahu, na sequência de um pedido aprovado pelo tribunal.
O tribunal também aceitou o pedido de Netanyahu para adiar o seu depoimento para a próxima semana.
O líder israelita está a ser alvo de novas pressões por parte dos manifestantes devido à sua decisão de demitir o chefe da agência de segurança Shin Bet, Ronen Bar.