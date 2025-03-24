Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
CAPTURA DE ECRÃ - Manifestantes fora do tribunal retratam Netanyahu como o fantoche do Qatar
No Comment

Vídeo. Manifestantes retratam o primeiro-ministro israelita Netanyahu como “fantoche” à porta do tribunal de Telavive

Últimas notícias:

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enfrentou protestos e escrutínio durante o seu julgamento por corrupção, com o tribunal a impor restrições ao acesso dos meios de comunicação social.

Na segunda-feira, manifestantes à porta do Tribunal de Telavive retrataram o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, como um “fantoche” do Qatar, quando este compareceu no seu julgamento por corrupção.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os jornalistas que fazem a cobertura do julgamento referiram ter sido impedidos de interrogar Netanyahu, na sequência de um pedido aprovado pelo tribunal.

O tribunal também aceitou o pedido de Netanyahu para adiar o seu depoimento para a próxima semana.

O líder israelita está a ser alvo de novas pressões por parte dos manifestantes devido à sua decisão de demitir o chefe da agência de segurança Shin Bet, Ronen Bar.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE