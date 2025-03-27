Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
A Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, fala durante uma visita ao Centro de Confinamento de Terroristas em Tecoluca, El Salvador, na quarta-feira, 26 de março de 2025.
No Comment

Vídeo. Kristi Noem visita prisão em El Salvador que abriga deportados dos EUA

Últimas notícias:

De visita a uma prisão de alta segurança em El Salvador, a Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, reforçou a repressão à imigração da administração Trump.

A Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, visitou na quarta-feira uma prisão de alta segurança em El Salvador, onde venezuelanos, acusados pela administração Trump de ligações a gangues, têm sido mantidos desde a sua retirada dos EUA.

Noem inspecionou blocos de celas lotados, o arsenal e unidades de isolamento numa instalação conhecida pelas suas condições severas. A instalação possui oito pavilhões extensos e pode abrigar até 40.000 detentos. Cada cela pode acomodar de 65 a 70 prisioneiros.

A administração Trump defende a sua decisão de deportar os homens, enquanto ativistas de direitos humanos criticam a medida.

