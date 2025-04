Vídeo. Estudantes presos em protesto pró-Palestina na Universidade de Amesterdão

A polícia neerlandesa deteve vários estudantes que participavam numa manifestação pró-Palestina na Universidade de Amesterdão, depois de um edifício da universidade ter sido ocupado e de terem ocorrido confrontos com a polícia nas proximidades.

Pelo menos cinco pessoas foram vistas a ser levadas pelos agentes durante a manifestação no edifício Maagdenhuis, no centro histórico da cidade. Os manifestantes exigiam que a universidade cortasse todos os laços com as universidades israelitas devido à guerra em Gaza.

A polícia de choque entrou em confronto com um grupo mais pequeno de várias centenas de estudantes e ativistas no exterior do edifício.