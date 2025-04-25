Vídeo. Novo tartã comemora mulheres acusadas de bruxaria na Escócia

O Tartan das Bruxas reconhece e homenageia pessoas, na sua maioria mulheres, que foram acusadas e executadas entre 1563 e 1736.
Os dados do Survey of Scottish Witchcraft sugerem que 3 837 pessoas foram acusadas e cerca de 2 500 foram executadas durante esse período.
Concebido e produzido pela Prickly Thistle Scotland, o tartan incorpora cores simbólicas: preto para a história, cinzento para as cinzas, vermelho para o sangue, cor-de-rosa para as fitas legais e um xadrez branco de três fios que representam os objetivos da campanha das Bruxas da Escócia - perdão, pedido de desculpas e memória.
O tartan foi oficialmente registado a 11 de fevereiro. Embora tenha sido apresentado um pedido de desculpas em 2022, a campanha continua a procurar obter o reconhecimento formal através de meios legais e memoriais.