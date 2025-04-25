Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Novo tartã homenageia mulheres perseguidas por bruxaria na Escócia
No Comment

Vídeo. Novo tartã comemora mulheres acusadas de bruxaria na Escócia

Últimas notícias:

Um tartan recentemente registado, tecido em preto, cinzento e vermelho, foi concebido para homenagear as pessoas acusadas ao abrigo das leis de bruxaria seculares da Escócia.

O Tartan das Bruxas reconhece e homenageia pessoas, na sua maioria mulheres, que foram acusadas e executadas entre 1563 e 1736.

Os dados do Survey of Scottish Witchcraft sugerem que 3 837 pessoas foram acusadas e cerca de 2 500 foram executadas durante esse período.

Concebido e produzido pela Prickly Thistle Scotland, o tartan incorpora cores simbólicas: preto para a história, cinzento para as cinzas, vermelho para o sangue, cor-de-rosa para as fitas legais e um xadrez branco de três fios que representam os objetivos da campanha das Bruxas da Escócia - perdão, pedido de desculpas e memória.

O tartan foi oficialmente registado a 11 de fevereiro. Embora tenha sido apresentado um pedido de desculpas em 2022, a campanha continua a procurar obter o reconhecimento formal através de meios legais e memoriais.

