A sede danificada da Islamic Republic of Iran Broadcasting, a televisão estatal iraniana, é vista em Teerão, Irão, quinta-feira, 19 de junho de 2025
No Comment

Vídeo. Novas imagens mostram consequências de ataque israelita na TV iraniana

Últimas notícias:

Novas imagens transmitidas pela TRT Haber mostram os destroços dentro da sede da TV estatal iraniana após ter sido atingida por mísseis israelitas durante uma transmissão ao vivo a 16 de junho.

O ataque ao edifício da Radiodifusão da República Islâmica do Irão no centro de Teerão matou pelo menos três pessoas e deixou o centro de media em ruínas. Escritórios foram incinerados e partes da estrutura colapsaram.

O Irão condenou o ataque como um “crime de guerra”, acusando Israel de atingir infraestruturas civis.

Israel afirmou que o ataque se destinava ao “centro de comunicações do regime iraniano”, como parte de ataques transfronteiriços em curso que se intensificaram desde 13 de junho, deixando centenas de mortos em ambos os países.

