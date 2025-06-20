Vídeo. Novas imagens mostram consequências de ataque israelita na TV iraniana

O ataque ao edifício da Radiodifusão da República Islâmica do Irão no centro de Teerão matou pelo menos três pessoas e deixou o centro de media em ruínas. Escritórios foram incinerados e partes da estrutura colapsaram.
O Irão condenou o ataque como um “crime de guerra”, acusando Israel de atingir infraestruturas civis.
Israel afirmou que o ataque se destinava ao “centro de comunicações do regime iraniano”, como parte de ataques transfronteiriços em curso que se intensificaram desde 13 de junho, deixando centenas de mortos em ambos os países.