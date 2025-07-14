CAPTURA DE ECRÃ - Maratona do Polo Norte 2025
No Comment

Vídeo. Correm no Ártico: Atletas enfrentam desafio no Polo Norte

Últimas notícias:

Com temperaturas de -8°C e correndo em gelo marinho instável, 91 atletas de 22 nações participaram na edição de Verão da Maratona do Pólo Norte.

Após viajarem a bordo de um quebra-gelo desde Longyearbyen, os competidores alcançaram o Polo Norte Geográfico após vários dias no mar.

Ali, especialistas polares delinearam um percurso seguro, protegido na sua periferia por guardas contra ursos polares. A maratona começou às 08:48 CEST, com os corredores a enfrentarem má visibilidade e ventos cortantes.

O britânico Oleg Polyntsev conquistou a vitória em 3:43:25, enquanto Becca Pizzi, dos EUA, estabeleceu um novo recorde feminino em 4:46:26. Uma equipa de cinco corredores, incluindo dois septuagenários, também garantiu um Recorde Mundial do Guinness.

