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O Presidente francês, Emmanuel Macron, à direita, revê a Guarda Republicana durante o desfile do Dia da Bastilha, segunda-feira, 14 de julho de 2025, em Paris
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Vídeo. França realiza desfile militar anual do Dia da Bastilha em Paris

Últimas notícias:

O presidente francês, Emmanuel Macron, liderou a cerimónia no Arco do Triunfo na segunda-feira, dia do desfile anual do Dia da Bastilha com eventos em todo o país.

O dia começou com uma homenagem no Túmulo do Soldado Desconhecido, seguida por um grande desfile militar ao longo dos Campos Elísios, envolvendo mais de 7.000 militares, veículos blindados e passagens aéreas de caças.

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A Indonésia, o convidado oficial de honra deste ano, participou no desfile, enquanto os acordos de defesa com a França continuam em discussão.

O feriado nacional comemora a tomada da prisão da Bastilha em 1789, vista como um ponto de viragem na Revolução Francesa.

As celebrações continuarão pela noite com fogos de artifício e um espetáculo de drones luminosos na Torre Eiffel.

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