Vídeo. França realiza desfile militar anual do Dia da Bastilha em Paris

O dia começou com uma homenagem no Túmulo do Soldado Desconhecido, seguida por um grande desfile militar ao longo dos Campos Elísios, envolvendo mais de 7.000 militares, veículos blindados e passagens aéreas de caças.
A Indonésia, o convidado oficial de honra deste ano, participou no desfile, enquanto os acordos de defesa com a França continuam em discussão.
O feriado nacional comemora a tomada da prisão da Bastilha em 1789, vista como um ponto de viragem na Revolução Francesa.
As celebrações continuarão pela noite com fogos de artifício e um espetáculo de drones luminosos na Torre Eiffel.