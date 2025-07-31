Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Barcos estão na costa em Veracruz, Panamá, depois de os pescadores os terem retirado da água como precaução após um aviso de tsunami devido a um sismo ao largo da costa da Rússia.
No Comment

Vídeo. Japão e EUA levantam alertas de tsunami, Chile mantém alerta

Últimas notícias:

Alertas de tsunami foram emitidos em todo o Pacífico após ondas seguirem um forte sismo de magnitude 8.8 ao largo da remota Península de Kamchatka, na Rússia, na quarta-feira.

Embora os alertas para o Japão e os Estados Unidos tenham sido posteriormente levantados, alguns países da América do Sul mantiveram medidas de emergência.

O Chile elevou o seu alerta ao nível máximo, levando a evacuações ao longo da sua extensa linha costeira. A Colômbia ordenou o encerramento das praias e a suspensão do tráfego marítimo, enquanto o Equador cancelou as aulas nas zonas costeiras, incluindo nas Ilhas Galápagos.

No Panamá, as áreas costeiras permaneceram sob vigilância e os pescadores foram aconselhados a permanecer em terra.

O terramoto, um dos mais fortes já registados, ocorreu ao longo do “Anel de Fogo” do Pacífico e causou múltiplas réplicas fortes.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE