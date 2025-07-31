Vídeo. Japão e EUA levantam alertas de tsunami, Chile mantém alerta

Embora os alertas para o Japão e os Estados Unidos tenham sido posteriormente levantados, alguns países da América do Sul mantiveram medidas de emergência.
O Chile elevou o seu alerta ao nível máximo, levando a evacuações ao longo da sua extensa linha costeira. A Colômbia ordenou o encerramento das praias e a suspensão do tráfego marítimo, enquanto o Equador cancelou as aulas nas zonas costeiras, incluindo nas Ilhas Galápagos.
No Panamá, as áreas costeiras permaneceram sob vigilância e os pescadores foram aconselhados a permanecer em terra.
O terramoto, um dos mais fortes já registados, ocorreu ao longo do “Anel de Fogo” do Pacífico e causou múltiplas réplicas fortes.