Vídeo. Benim celebra património cultural no Festival das Máscaras

Artistas com máscaras de madeira e tecidos coloridos dançaram pelas ruas de Porto Novo no domingo ao som de tambores, encenando histórias transmitidas de geração em geração.
O festival está intimamente ligado às comunidades Yoruba, Somba e Betammaribe, onde figuras mascaradas como Egungun e Zangbeto são vistas como espíritos ancestrais que protegem as comunidades e ligam os vivos ao mundo espiritual.
O governo beninense promove o evento para impulsionar o turismo cultural, atraindo visitantes de países vizinhos, Europa e outras regiões. As autoridades afirmam que o festival está a assumir um papel crescente na estratégia turística e cultural do Benim.