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Pessoas vestidas com trajes atuam durante o festival de máscaras em Porto Novo, Benim, no domingo, 3 de agosto de 2025
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Vídeo. Benim celebra património cultural no Festival das Máscaras

Últimas notícias:

Milhares de pessoas reuniram-se na capital do Benim para o Festival Anual das Máscaras, um evento tradicional que celebra os espíritos ancestrais e a identidade cultural.

Artistas com máscaras de madeira e tecidos coloridos dançaram pelas ruas de Porto Novo no domingo ao som de tambores, encenando histórias transmitidas de geração em geração.

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O festival está intimamente ligado às comunidades Yoruba, Somba e Betammaribe, onde figuras mascaradas como Egungun e Zangbeto são vistas como espíritos ancestrais que protegem as comunidades e ligam os vivos ao mundo espiritual.

O governo beninense promove o evento para impulsionar o turismo cultural, atraindo visitantes de países vizinhos, Europa e outras regiões. As autoridades afirmam que o festival está a assumir um papel crescente na estratégia turística e cultural do Benim.

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