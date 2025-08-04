Vídeo. Vulcão russo entra em erupção pela primeira vez em séculos

O vulcão Krasheninnikov lançou nuvens de cinzas até 4 quilómetros de altura, com imagens a mostrarem pedras e fumo a emergirem da cratera na Reserva Natural de Kronotsky.
As autoridades locais informaram que não há áreas residenciais nas proximidades, nem perigo imediato para pessoas ou infraestruturas.
A erupção começou na noite de sábado para domingo e acredita-se estar ligada ao terramoto da semana passada, centrado a cerca de 120 quilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky.
Cientistas registaram vários fortes abalos secundários, incluindo um com magnitude de 6.9. Equipas de emergência continuam a monitorizar a atividade vulcânica na área.