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Vulcão no Extremo Oriente da Rússia continua erupção, a primeira em séculos
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Vídeo. Vulcão russo entra em erupção pela primeira vez em séculos

Últimas notícias:

O vulcão Krasheninnikov, na Península de Kamchatka, na Rússia, continuou em erupção na segunda-feira, um dia após ter ficado ativo pela primeira vez em mais de 600 anos, na sequência de um poderoso sismo de 8,8 de magnitude na região.

O vulcão Krasheninnikov lançou nuvens de cinzas até 4 quilómetros de altura, com imagens a mostrarem pedras e fumo a emergirem da cratera na Reserva Natural de Kronotsky.

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As autoridades locais informaram que não há áreas residenciais nas proximidades, nem perigo imediato para pessoas ou infraestruturas.

A erupção começou na noite de sábado para domingo e acredita-se estar ligada ao terramoto da semana passada, centrado a cerca de 120 quilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Cientistas registaram vários fortes abalos secundários, incluindo um com magnitude de 6.9. Equipas de emergência continuam a monitorizar a atividade vulcânica na área.

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