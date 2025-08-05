Vídeo. Zelenskyy visita soldados feridos em hospital militar em Kharkiv

A visita ocorre numa altura que pode ser decisiva para o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. O enviado especial do Presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, é esperado em Moscovo a meio da semana para conversações.
Trump estabeleceu um prazo até sexta-feira para que a Rússia cesse a sua ofensiva militar, sob pena de enfrentar novas sanções económicas.
O impasse diplomático mostra poucos sinais de resolução. A Rússia mantém o seu avanço e Trump questiona o impacto a longo prazo das sanções.
De acordo com as Nações Unidas, mais de 12.000 civis ucranianos foram mortos desde o início do conflito.