Bombeiros continuam a combater incêndios mortais na Galiza
Vídeo. Temporada de incêndios em Espanha devasta mais de 340.000 hectares

Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Os incêndios florestais que devastam Espanha este ano já consumiram mais de 340.000 hectares. As autoridades alertam que 2025 já é a pior época de incêndios no país em 30 anos.

Mais de 40 incêndios mantinham-se ativos na terça-feira, segundo os meios de comunicação locais, com quatro mortes confirmadas e milhares de residentes evacuados.

As áreas mais afetadas são León e Zamora, em Castela e Leão, e Ourense, na Galiza, onde os incêndios se alastraram ao distrito vizinho de Lugo.

Aviões de combate a incêndios sobrevoaram a região, e os residentes juntaram-se aos bombeiros na luta contra as chamas a poucos metros das suas casas.

Equipas de toda a Europa, incluindo Estónia, França, Itália e Eslováquia, reforçaram as equipas espanholas enquanto ventos fortes complicavam os esforços.

