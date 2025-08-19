Vídeo. Temporada de incêndios em Espanha devasta mais de 340.000 hectares

Mais de 40 incêndios mantinham-se ativos na terça-feira, segundo os meios de comunicação locais, com quatro mortes confirmadas e milhares de residentes evacuados.
As áreas mais afetadas são León e Zamora, em Castela e Leão, e Ourense, na Galiza, onde os incêndios se alastraram ao distrito vizinho de Lugo.
Aviões de combate a incêndios sobrevoaram a região, e os residentes juntaram-se aos bombeiros na luta contra as chamas a poucos metros das suas casas.
Equipas de toda a Europa, incluindo Estónia, França, Itália e Eslováquia, reforçaram as equipas espanholas enquanto ventos fortes complicavam os esforços.