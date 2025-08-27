Vídeo. Joustadores aquáticos lutam no Canal Real de Sète num festival com 300 anos

Empoleirados a dois metros acima da água, os concorrentes empunham lanças e escudos de madeira conhecidos como pavois, com o objetivo de derrubar os adversários no canal. Multidões de pessoas encheram as bancadas e varandas para os aplaudirem neste espetáculo secular.
“Ganhar aqui em Sète é melhor do que ser presidente da câmara,” disse um espetador. Outro riu-se ao ver o seu favorito ser derrotado, enquanto um jovem fã descreveu a competição de “mágica”. Os concorrentes aceitaram a derrota com humor, secando-se após as quedas no canal.