TOWN OF SÈTE - Cidade de Sète acolhe tradição centenária de justas aquáticas
No Comment

Vídeo. Joustadores aquáticos lutam no Canal Real de Sète num festival com 300 anos

Últimas notícias:

Há mais de 300 anos, a cidade de Sète, no sul de França, acolhe o lendário torneio de São Luís, onde os cavaleiros combatem nas águas do Canal Real.

Empoleirados a dois metros acima da água, os concorrentes empunham lanças e escudos de madeira conhecidos como pavois, com o objetivo de derrubar os adversários no canal. Multidões de pessoas encheram as bancadas e varandas para os aplaudirem neste espetáculo secular.

“Ganhar aqui em Sète é melhor do que ser presidente da câmara,” disse um espetador. Outro riu-se ao ver o seu favorito ser derrotado, enquanto um jovem fã descreveu a competição de “mágica”. Os concorrentes aceitaram a derrota com humor, secando-se após as quedas no canal.

