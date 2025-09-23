Vídeo. Chuva causa inundações e deslizamentos de terra em Itália

Equipas de emergência apressaram-se a retirar os residentes e a limpar estradas.
Bombeiros relataram o resgate de pessoas presas nos seus veículos, enquanto outras foram retiradas das suas casas à medida que as águas das cheias subiam. Os serviços ferroviários também foram interrompidos, com equipas a trabalhar para remover destroços das linhas bloqueadas.
Imagens de Meda, na região da Lombardia, mostraram ruas submersas e grandes danos em infraestruturas, destacando a dimensão das inundações que atingiram várias comunidades no norte.