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Polícias atravessam uma área inundada
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Vídeo. Chuva causa inundações e deslizamentos de terra em Itália

Últimas notícias:

No norte de Itália, chuvas provocaram inundações graves e deslizamentos de terra na segunda-feira, afetando as cidades de Como e Cabiate.

Equipas de emergência apressaram-se a retirar os residentes e a limpar estradas.

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Bombeiros relataram o resgate de pessoas presas nos seus veículos, enquanto outras foram retiradas das suas casas à medida que as águas das cheias subiam. Os serviços ferroviários também foram interrompidos, com equipas a trabalhar para remover destroços das linhas bloqueadas.

Imagens de Meda, na região da Lombardia, mostraram ruas submersas e grandes danos em infraestruturas, destacando a dimensão das inundações que atingiram várias comunidades no norte.

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