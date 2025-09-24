Vídeo. Pelo menos 15 mortos em Taiwan devido a inundações causadas por tufão

As autoridades de Taiwan informaram que 152 pessoas continuam desaparecidas no leste do país, enquanto as equipas de emergência enfrentam dificuldades para aceder às áreas mais afetadas.
O primeiro-ministro Cho Jung-tai pediu uma investigação sobre possíveis falhas nas ordens de evacuação, com a localidade de Guangfu a emergir como a área mais afetada. Imagens mostraram estradas submersas por águas lamacentas, com carros arrastados por fortes correntes.
O departamento de bombeiros afirmou que as operações de resgate estão em curso, com bombeiros destacados para alcançar os residentes isolados. Helicópteros e barcos também estão a ser utilizados para aceder a comunidades remotas cortadas pelas inundações.