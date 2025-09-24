Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Uma árvore arrancada bloqueia um caminho na área de Ho Man Tin
No Comment

Vídeo. Pelo menos 15 mortos em Taiwan devido a inundações causadas por tufão

Últimas notícias:

Pelo menos 15 pessoas morreram em Taiwan na terça-feira, após a água de um lago no condado de Hualien transbordar devido às chuvas torrenciais.

As autoridades de Taiwan informaram que 152 pessoas continuam desaparecidas no leste do país, enquanto as equipas de emergência enfrentam dificuldades para aceder às áreas mais afetadas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O primeiro-ministro Cho Jung-tai pediu uma investigação sobre possíveis falhas nas ordens de evacuação, com a localidade de Guangfu a emergir como a área mais afetada. Imagens mostraram estradas submersas por águas lamacentas, com carros arrastados por fortes correntes.

O departamento de bombeiros afirmou que as operações de resgate estão em curso, com bombeiros destacados para alcançar os residentes isolados. Helicópteros e barcos também estão a ser utilizados para aceder a comunidades remotas cortadas pelas inundações.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE