Vídeo. Alpinista polaco faz histórica descida de esqui no Monte Evereste

O atleta da Red Bull, de 37 anos, atingiu o cume dos 8.849 metros no dia 22 de setembro, após quase 16 horas na “zona da morte” da montanha, antes de iniciar a descida.

Bargiel desceu esquiando pelo Col Sul, alcançando o Campo II ao anoitecer e descansando durante a noite antes de continuar através do Glaciar Khumbu na manhã seguinte. Chegou em segurança ao Campo Base do Everest no dia 23 de setembro, completando o feito mundial em quatro dias, quatro horas e 15 minutos.

Já conhecido por descer a esquiar dos cumes de todos os oitomil do Caracórum, incluindo a primeira e única descida integral de K2 em 2018, Bargiel ampliou agora o seu legado até à montanha mais alta da Terra. A expedição teve o apoio de uma equipa liderada por polacos e de Sherpas, e a façanha será documentada num filme com lançamento previsto para 2026.