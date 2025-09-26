Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Alpinistas formam uma fila enquanto se aproximam do cume do Monte Evereste no Nepal. 18/05/2025
No Comment

Vídeo. Alpinista polaco faz histórica descida de esqui no Monte Evereste

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

O alpinista polaco Andrzej Bargiel tornou-se a primeira pessoa na história a escalar o Monte Everest sem oxigénio suplementar e a descer de esqui desde o cume até ao Campo Base.

O atleta da Red Bull, de 37 anos, atingiu o cume dos 8.849 metros no dia 22 de setembro, após quase 16 horas na “zona da morte” da montanha, antes de iniciar a descida.

Bargiel desceu esquiando pelo Col Sul, alcançando o Campo II ao anoitecer e descansando durante a noite antes de continuar através do Glaciar Khumbu na manhã seguinte. Chegou em segurança ao Campo Base do Everest no dia 23 de setembro, completando o feito mundial em quatro dias, quatro horas e 15 minutos.

Já conhecido por descer a esquiar dos cumes de todos os oitomil do Caracórum, incluindo a primeira e única descida integral de K2 em 2018, Bargiel ampliou agora o seu legado até à montanha mais alta da Terra. A expedição teve o apoio de uma equipa liderada por polacos e de Sherpas, e a façanha será documentada num filme com lançamento previsto para 2026.

