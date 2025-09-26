Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trabalhadores movem maços de dinheiro enquanto o banco central planeia fornecer fundos aos bancos comerciais. 10/09/2019
No Comment

Vídeo. Trabalhadores financeiros na Coreia do Sul fazem primeira greve geral

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Milhares de trabalhadores do setor financeiro na Coreia do Sul realizaram uma greve geral em Seul na sexta-feira, exigindo aumentos salariais e redução do horário de trabalho no setor bancário do país.

Membros do Sindicato da Indústria Financeira da Coreia, que representa empregados dos principais bancos comerciais, reuniram-se numa manifestação a exigir uma semana de trabalho de 4,5 dias e um aumento salarial de 3,9%. O protesto foi a primeira manifestação geral do sindicato em três anos, desde setembro de 2022.

Apesar da manifestação, as operações bancárias em todo o país mantiveram-se em grande parte inalteradas, uma vez que a participação dos trabalhadores sindicalizados foi inferior ao esperado. As autoridades disseram que os serviços continuaram com pouca interrupção.

