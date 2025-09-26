Vídeo. Trabalhadores financeiros na Coreia do Sul fazem primeira greve geral

Membros do Sindicato da Indústria Financeira da Coreia, que representa empregados dos principais bancos comerciais, reuniram-se numa manifestação a exigir uma semana de trabalho de 4,5 dias e um aumento salarial de 3,9%. O protesto foi a primeira manifestação geral do sindicato em três anos, desde setembro de 2022.
Apesar da manifestação, as operações bancárias em todo o país mantiveram-se em grande parte inalteradas, uma vez que a participação dos trabalhadores sindicalizados foi inferior ao esperado. As autoridades disseram que os serviços continuaram com pouca interrupção.