Equipes de resgate trabalham no local de um prédio danificado durante um ataque russo em Kyiv
No Comment

Vídeo. Pelo menos quatro mortos e mais de 70 feridos em ataque russo em Kiev

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando a Rússia lançou uma das suas maiores ofensivas noturnas contra a Ucrânia.

De acordo com a força aérea da Ucrânia, a Rússia disparou 595 drones e iscos, além de 48 mísseis. As defesas aéreas intercetaram 566 drones e 45 mísseis, evitando uma destruição maior. Os ataques também causaram danos extensos a áreas residenciais e infraestruturas.

O presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que o ataque visou várias regiões, incluindo Zaporíjia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv e Odessa. O Ministério do Interior da Ucrânia relatou que pelo menos 70 pessoas ficaram feridas e mais de 100 locais civis foram danificados em todo o país.

Mais sobre No Comment

