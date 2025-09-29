Vídeo. Pelo menos quatro mortos e mais de 70 feridos em ataque russo em Kiev

De acordo com a força aérea da Ucrânia, a Rússia disparou 595 drones e iscos, além de 48 mísseis. As defesas aéreas intercetaram 566 drones e 45 mísseis, evitando uma destruição maior. Os ataques também causaram danos extensos a áreas residenciais e infraestruturas.
O presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que o ataque visou várias regiões, incluindo Zaporíjia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv e Odessa. O Ministério do Interior da Ucrânia relatou que pelo menos 70 pessoas ficaram feridas e mais de 100 locais civis foram danificados em todo o país.