Os carregadores de caixão carregam o caixão da atriz Claudia Cardinale durante a cerimónia fúnebre,
No Comment

Vídeo. Paris despede-se da icónica atriz Claudia Cardinale

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Uma cerimónia na igreja de Saint-Roch, em Paris, homenageou a falecida atriz Claudia Cardinale. Centenas de pessoas reuniram-se para prestar a sua homenagem, entre as quais personalidades do mundo do cinema.

A igreja de Saint-Roch, em Paris, há muito conhecida como a paróquia dos artistas, abriu as suas portas no dia 30 de setembro para se despedir de Claudia Cardinale. A atriz italiana, que morreu aos 87 anos, foi homenageada numa cerimónia que reuniu personalidades do cinema, políticos e admiradores.

O seu caixão entrou ao som da música assombrosa de Once Upon a Time in the West, recordando um dos seus papéis mais emblemáticos.

Uma fotografia a preto e branco de 1959, que a mostrava a dançar, estava junto ao altar, uma recordação da sua juventude luminosa.

A família não pediu flores, mas encorajou a entrega de donativos à Fondazione Claudia Cardinale, criada em Nemours com a sua filha para apoiar jovens artistas.

Uma segunda homenagem religiosa terá lugar em Nemours, onde ela vivia.

