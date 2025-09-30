Vídeo. Paris despede-se da icónica atriz Claudia Cardinale

A igreja de Saint-Roch, em Paris, há muito conhecida como a paróquia dos artistas, abriu as suas portas no dia 30 de setembro para se despedir de Claudia Cardinale. A atriz italiana, que morreu aos 87 anos, foi homenageada numa cerimónia que reuniu personalidades do cinema, políticos e admiradores.
O seu caixão entrou ao som da música assombrosa de Once Upon a Time in the West, recordando um dos seus papéis mais emblemáticos.
Uma fotografia a preto e branco de 1959, que a mostrava a dançar, estava junto ao altar, uma recordação da sua juventude luminosa.
A família não pediu flores, mas encorajou a entrega de donativos à Fondazione Claudia Cardinale, criada em Nemours com a sua filha para apoiar jovens artistas.
Uma segunda homenagem religiosa terá lugar em Nemours, onde ela vivia.