Vídeo. Marrocos enfrenta das maiores manifestações juvenis dos últimos anos

Os chamados “protestos da Geração Z”, impulsionados por jovens conhecedores da internet, são os maiores do país em anos e espalharam-se apesar de não estarem autorizados. A indignação é dirigida à alegada corrupção e ao estado negligenciado das escolas e hospitais, em contraste com os biliões gastos em torneios de futebol.

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Em Sale, perto de Rabat, adolescentes mascarados incendiaram carros e lojas, enquanto distúrbios também foram relatados em Inzegane, Ait Amira e Oujda, onde um veículo da polícia abalroou manifestantes. As autoridades informaram que 409 pessoas foram detidas desde sábado, com mais de 280 pessoas feridas, incluindo forças de segurança e civis. Pelo menos 142 viaturas policiais e 20 carros particulares foram danificados.

A Amnistia Internacional apelou às autoridades para atenderem às exigências dos manifestantes, enquanto organizadores no Discord apelaram à calma. Cânticos de “Estádios estão aqui, mas onde estão os hospitais?” refletiram o crescente descontentamento à medida que Marrocos se prepara para sediar a Taça das Nações Africanas e o Campeonato do Mundo de 2030.