Vídeo. Festival R.o.R. na Eslovénia termina com tributo à Terra

Intitulada Elements Begins, a edição deste ano marcou a parte final de uma trilogia focada em temas celestiais, seguindo edições anteriores dedicadas à Lua e a Marte. O evento contou com artistas e cientistas, tanto locais como internacionais, sendo cofinanciado pelo Instituto Público GO! 2025 – Capital Europeia da Cultura, Nova Gorica.

Organizado pelo Instituto de Arte Contemporânea BridA, o festival examinou a relação entre a humanidade e o cosmos através de perspetivas artísticas e científicas. De acordo com os organizadores, as obras expostas destacaram como “ideias visionárias e feitos científicos moldaram o desenvolvimento da nossa civilização”, ao mesmo tempo que chamaram a atenção para o frágil equilíbrio entre a natureza e o progresso humano.

O tema dos quatro elementos clássicos — terra, ar, água e fogo — serviu como uma metáfora para a harmonia e as consequências da negligência ambiental.

Entre os destaques do festival esteve Gaia, uma instalação de grande escala do artista britânico Luke Jerram, criada em colaboração com a NASA, que projetou imagens detalhadas da superfície da Terra. Outras obras notáveis incluíram Mycelium de Martina Testen e Simon Šerc e uma série de instalações de luz que formaram a exposição Light Path, com contribuições de artistas de oito países europeus. Durante três dias, milhares de visitantes exploraram 12 instalações e projeções iluminadas por toda Nova Gorica, celebrando a interseção entre arte, ciência e o planeta que os sustenta.