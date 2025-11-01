Vídeo. Famosos mascaram-se na festa de Halloween de Heidi Klum

Celebridades compareceram disfarçadas a rigor na famosa festa de Halloween de Heidi Klum, em Nova Iorque.
Transformou-se em Medusa a supermodelo, conhecida pelos visuais extravagantes, com escamas verdes e uma coroa de serpentes contorcidas, enquanto o marido, Tom Kaulitz, surgiu como um homem transformado em pedra.
Entre os restantes convidados estiveram Darren Criss como Shrek, Maye Musk como Cruella de Vil e Ariana Madix como Lady Gaga. Klum passou 10 horas a preparar o visual, a cimentar o estatuto de rainha do Halloween.