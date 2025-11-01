Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Sotheby’s anunciou que vai leiloar uma sanita de ouro maciço, escultura do artista italiano Maurizio Cattelan intitulada “America”. Leilão é a 18 de novembro, em Nova Iorque
No Comment

Vídeo. Sanita de ouro volta a leilão com estimativa de 10 milhões de dólares

Últimas notícias:

Sanita de ouro de 18 quilates de Maurizio Cattelan, intitulada America, vai a leilão na Sotheby’s de Nova Iorque em novembro, com preço base de cerca de 10 milhões de dólares, equivalente ao do ouro.

Volta a estar em destaque a sanita de ouro. Fundida em ouro maciço de 18 quilates e intitulada America, a escultura será exibida no edifício Breuer da Sotheby’s, em Nova Iorque, antes de ir a leilão a 18 de novembro

Com 100 quilogramas, a obra foi apresentada pela primeira vez no Museu Guggenheim, onde se tornou um fenómeno global, e ganhou depois notoriedade quando outra versão foi roubada do Palácio de Blenheim em 2019

Vai agora a leilão esta edição final, com uma licitação inicial de cerca de 10 milhões de dólares

