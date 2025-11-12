Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Primeiro teleférico na Île-de-France, França, 7 nov. 2025
No Comment

Vídeo. França abre primeiro teleférico urbano do país na região de Paris

Últimas notícias:

Abre em dezembro teleférico urbano inédito na região parisiense, para facilitar deslocações dos residentes nos subúrbios a sudeste da capital francesa.

Um teleférico a deslizar sobre torres e betão pode parecer insólito, mas a Île-de-France vai ter em breve o primeiro em funcionamento.

A partir de 13 de dezembro, as cabines começam a transportar passageiros em Limeil-Brévannes, em Val-de-Marne, município há muito servido apenas por autocarros. O percurso de 4,5 quilómetros, com cinco estações, demora apenas 18 minutos de ponta a ponta. Os residentes dizem estar ansiosos por experimentar cabines silenciosas e confortáveis.

Para as autoridades locais, o teleférico ofereceu uma opção mais barata e prática do que construir um elétrico ou uma linha de metro nesta zona densamente povoada.

A ideia não é nova: mais de 80 cidades no mundo já usam teleféricos urbanos, incluindo Toulouse, que abriu a sua linha em 2022, e Grenoble, cujas icónicas bolhas pairam sobre a cidade há mais de 90 anos.

