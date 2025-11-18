Vídeo. Grécia: mais de 10 mil marcham em Atenas para assinalar revolta estudantil de 1973

Milhares marcharam em Atenas, na segunda-feira, para assinalar o aniversário da revolta estudantil de 1973, que contribuiu para a queda da junta militar na Grécia.
Os manifestantes rumaram à Embaixada dos EUA, mantendo uma tradição anual desde 1974, em protesto contra o apoio de Washington ao regime da época.
As autoridades mobilizaram milhares de polícias de choque, cortaram algumas das principais artérias e encerraram estações de metro ao longo do percurso.
Na repressão de 1973, polícia e militares abriram fogo contra manifestantes desarmados, e um carro de combate do Exército arrombou os portões do Politécnico de Atenas.