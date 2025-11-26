Vídeo. Hong Kong: incêndio em edifício residencial mata quatro e fere três

Deflagrou na tarde de quarta-feira um incêndio que se propagou rapidamente pelos andaimes de bambu que rodeavam o edifício. Fumo denso ergueu-se sobre a área enquanto os bombeiros trabalhavam a partir de autoescadas para conter as chamas.
As autoridades confirmaram mais tarde que três pessoas ficaram feridas e que vários residentes ficaram presos no interior do complexo. A polícia tinha avançado anteriormente um balanço diferente, sem que a razão da divergência fosse clara.
Tai Po fica nos Novos Territórios, perto da fronteira com Shenzhen, e o incêndio foi elevado a Alarme n.º 4, um dos níveis mais elevados em Hong Kong.