Sobe fumo após incêndio em Wang Fuk Court, complexo residencial no distrito de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong
No Comment

Vídeo. Hong Kong: incêndio em edifício residencial mata quatro e fere três

Últimas notícias:

Incêndio num prédio alto em Tai Po, Hong Kong, provoca quatro mortos e três feridos. Residentes ficam encurralados com o fogo a alastrar pelos andaimes de bambu.

Deflagrou na tarde de quarta-feira um incêndio que se propagou rapidamente pelos andaimes de bambu que rodeavam o edifício. Fumo denso ergueu-se sobre a área enquanto os bombeiros trabalhavam a partir de autoescadas para conter as chamas.

As autoridades confirmaram mais tarde que três pessoas ficaram feridas e que vários residentes ficaram presos no interior do complexo. A polícia tinha avançado anteriormente um balanço diferente, sem que a razão da divergência fosse clara.

Tai Po fica nos Novos Territórios, perto da fronteira com Shenzhen, e o incêndio foi elevado a Alarme n.º 4, um dos níveis mais elevados em Hong Kong.

A nossa escolha

O vídeo mais recente

