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Homem caminha sob chuva intensa em Colombo, Sri Lanka, sexta-feira, 28 de novembro de 2025
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Vídeo. Sri Lanka: chuvas intensas em todo o país fazem mais de 40 mortos

Últimas notícias:

Chuvas intensas no Sri Lanka provocaram deslizamentos de terra e cheias mortais. Mais de 40 pessoas morreram e as principais estradas do país foram encerradas.

Chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra e cheias mortais em todo o Sri Lanka, com mais de 40 mortos e pelo menos 21 desaparecidos.

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As autoridades locais suspenderam os comboios de passageiros e encerraram as principais estradas, enquanto equipas de resgate recorreram a helicópteros e barcos para retirar residentes isolados.

Badulla e Nuwara Eliya, distritos montanhosos, concentraram a maioria das vítimas, com casas e estradas submersas depois de albufeiras e rios transbordarem.

Segundo as autoridades, o mau tempo tem perturbado os transportes e provocado estragos nas comunidades desde a semana passada.

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