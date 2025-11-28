Vídeo. Sri Lanka: chuvas intensas em todo o país fazem mais de 40 mortos

Chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra e cheias mortais em todo o Sri Lanka, com mais de 40 mortos e pelo menos 21 desaparecidos.
As autoridades locais suspenderam os comboios de passageiros e encerraram as principais estradas, enquanto equipas de resgate recorreram a helicópteros e barcos para retirar residentes isolados.
Badulla e Nuwara Eliya, distritos montanhosos, concentraram a maioria das vítimas, com casas e estradas submersas depois de albufeiras e rios transbordarem.
Segundo as autoridades, o mau tempo tem perturbado os transportes e provocado estragos nas comunidades desde a semana passada.