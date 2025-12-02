Vídeo. Japão: lírio a preço recorde rende mais de 22 mil euros no primeiro leilão de inverno

A província de Ishikawa, no centro do Japão, realizou o primeiro leilão de inverno de lírio de primeira qualidade, no qual um exemplar com a marca Kirameki, com 14,5 quilos, foi arrematado por 4 milhões de ienes, igualando o recorde, o equivalente a mais de 22 mil euros.
O lírio de inverno de primeira qualidade, enviado anualmente a partir de dezembro, tem de pesar, no mínimo, 14 quilos e cumprir rigorosas normas de frescura para obter o selo Kirameki.
O peixe recordista veio de Noto, uma região que está a recuperar do grande terramoto do ano passado.
Um operador de supermercados comprou o peixe, dizendo esperar apoiar a revitalização da região ao promover os produtos do mar de elevada qualidade locais.