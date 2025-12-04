Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Remador galardoado com ouro olímpico Stefanos Ntouskos acende a pira olímpica junto ao Parténon durante o percurso Milão-Cortina 2026, em Atenas, 3 de dezembro de 2025
Vídeo. Chama olímpica ilumina Parténon antes dos Jogos de Milão-Cortina

Chama olímpica pernoitou no Parténon antes de ser entregue aos responsáveis dos Jogos de Inverno Milão-Cortina, assinalando tradição numa altura de desafios na preparação

Chama olímpica passou a noite de quarta-feira no Partenon, em Atenas, após breve cerimónia no topo da Acrópole.

Remador grego Stefanos Ntouskos, galardoado com medalha de ouro olímpica, transportou a tocha pelo recinto e acendeu uma pira colocada junto ao antigo templo.

Paragem assinala a etapa final antes de a chama ser entregue aos responsáveis dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

Itália vai acolher os seus terceiros Jogos Olímpicos de Inverno, mas os preparativos enfrentam custos em alta e atrasos ligados a obras de grande dimensão.

Para a organização, a pernoita da chama em Atenas oferece um momento de tradição e calma antes dos desafios que se seguem.

